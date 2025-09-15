«Alguém que tem muito dinheiro»: Mais um segredo perto de ser revelado em menos de 24 horas?

O Secret Story - Casa dos Segredos 9, já começou e os concorrentes não podiam estar mais empenhados em começar esta nova aventura! As teorias sobre segredos e interpretação da decoração da casa como pistas já começaram e Dylan parece estar na linha da frente com Raquel. Ambos observam as barras de ouro que decoram a parede da sala e afirmam: «Alguém que tem muito dinheiro...»

Recorde que um dos segredos desta edição é: «Os meus pais são milionários».

