Alguém tem ciúmes de Rui? Joana arrasa: «Está muito mal... Isto não é o Love on Top»

No Secret Story 9, Joana e Dylan têm conversa em privado sobre alguns acontecimentos recentes. Falando de uma colega da casa, ambos dão a entender que alguém está com ciúmes de Rui. Joana faz fortes críticas a essa postura: «Está muito mal... Isto não é o Love on Top»

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Veja mais:

Acompanhe tudo ao minuto