«Alguém tem coragem para abrir o envelope que se encontra na minha casa?»: Veja quem o encontrou

No Secret Story 9, a Voz começa logo pela manhã a desafiar os concorrentes. Estes correm e procuram um envelope deixado algures na casa. Quem o encontra, lê a mensagem e é chamado ao confessionário.
Os nomeados do ESPECIAL do SECRET STORY 9 de ontem, dia 24 de novembro, e que vão a votações para SALVAR, durante esta semana, são os seguintes:
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
BRUNO - 761 20 20 04
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
Acompanhe tudo ao minuto e não perca nada do que se passa na casa mais vigiada do País!