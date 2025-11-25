«Alguém tem coragem para abrir o envelope que se encontra na minha casa?»: Veja quem o encontrou

No Secret Story 9, a Voz começa logo pela manhã a desafiar os concorrentes. Estes correm e procuram um envelope deixado algures na casa. Quem o encontra, lê a mensagem e é chamado ao confessionário.

Os nomeados do ESPECIAL do SECRET STORY 9 de ontem, dia 24 de novembro, e que vão a votações para SALVAR, durante esta semana, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO - 761 20 20 04

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

