Alta tensão leva Dylan a levantar-se para Fábio e este ri-se na cara dele: «Tu és o maior estúpido que anda aqui!»

No Secret Story 9, no meio de uma dinâmica sobre mexericos, a discussão adensa-se entre Pedro Jorge e Liliana. Após provocações de Pedro, onde usou termos menos bonitos, Fábio vê-se obrigado a intervir e o caos instala-se. Após este momento, é a vez de Dylan e Fábio "explodirem" um para o outro. No entanto, é Dylan que fica nervoso enquanto Fábio se ri na cara do concorrente.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18
