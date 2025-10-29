Alta tensão: Marisa quer saber quem é a mulher mais bonita da casa para Pedro Jorge e ele...

No Extra do Secret Story 9, assistimos a um leque de imagens na íntegra de uma discussão tensa entre Marisa e o marido Pedro Jorge. Os dois trocaram várias provocações entre si e o nome de Liliana deu muito que falar. No final, Marisa quer saber afinal quem é para o marido a mulher mais bonita da casa...
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
