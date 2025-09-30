Amigas de Liliana desiludidas? «Não está a ter uma boa prestação»

Nos bastidores da gala do Secret Story 9, Sérgio Ferreira, repórter da TVI, falou em exclusivo com duas amigas de Liliana, que foram sinceras e mostraram estar surpreendidas pela negativa com as atitudes da concorrente junto de Fábio.

Recorde o que aconteceu na gala:

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe tudo ao minuto