Amigas lá de fora, mas em ponto de rutura agora: Ana Cristina e Raquel em forte discussão

No Secret Story 9, o dia começou com faíscas entre Ana Cristina e Raquel. A tensão instalou-se quando Raquel acusou a colega de estar a proteger outra concorrente, atirando: «Estás a protegê-la». É o dia de aniversário da Ana Cristina e, assim que acorda, a Raquel dá-lhe uma resposta torta e as duas amigas secretas desatam a discutir.