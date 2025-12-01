Amigo Secreto chega à Malveira: Liliana lê carta emocionante sobre si, mas não acerta em quem escreveu

No Última Hora do Secret Story, fazemos ligação em direto à casa para uma dinâmica muito especial. Cada concorrente recebe uma carta do seu amigo secreto e a Voz desafia-os a adivinharem quem escreveu cada uma dessas cartas. A primeira concorrente a ler a carta é Liliana. Após a leitura, Liliana tenta adivinhar quem escreveu, mas falha redondamente.

Dylan foi o concorrente expulso na gala deste domingo. A gala ficou ainda marcada pela revelação do segredo de Leandro: «Fui assaltado à mão armada». Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País na linha do Ao Minuto.