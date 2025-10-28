Amizade de anos em risco? Ana Cristina sobre Raquel: «Poderá deixar de ser aliada, sim»

No Extra Secret Story 9, assistimos a imagens na íntegra de um momento entre Raquel, Bruna e Dylan a falarem sobre Ana Cristina. Raquel recorda um momento da gala onde escolheu Bruna como aliada e disse à amiga para ficar com a Ana. No Especial de ontem, Ana Cristina diz mesmo que Raquel poderá deixar de ser a sua aliada. Ana Cristina é acusada, ainda, de se diminuir em relação a Bruna. Pedro Jorge atesta: "Não precisas de te rebaixar".
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18