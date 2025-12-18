Amizade de Leandro e Pedro Jorge está a ruir?: «Por mim, sai já no dia 28»

No Especial do Secret Story 9, Cristina Ferreira confronta Leandro sobre qual é o seu novo pódio e a resposta é surpreendente. Depois, a amizade de Leandro e Pedro Jorge volta a ser tema e os dois entram em conflito. Haverá futuro para esta relação?
Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
