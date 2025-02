Amizade em risco? Inês Morais contra liderança de Joana Diniz: «Podia ao menos ter-me dado uma tarefa que goste»

No Secret Story - Desafio Final, todos os concorrentes escolheram a Joana como chefe de limpezas, à exceção do Miguel e do Ossman. A concorrente escolhe o Tiago, o Afonso, o Miguel e o Ossman para a sua equipa, deixando a Inês bastante desiludida. A Joana destaca o Miguel, a Daniela e a Inês para as tarefas da cozinha e o algarvio recusa-se a desempenhar o cargo. Exaltada, a Joana declara que o Miguel fica responsável pelas próprias refeições e não tem direito a café. Os dois concorrentes desentendem-se quando a Joana decide confiscar todas as cápsulas de café e dizer que o algarvio não tem direito a caprichos. Enquanto a Joana anda com uma mochila que contém as cápsulas, a Daniela e o Tiago sugerem que o Miguel recue na sua decisão. O algarvio grita que vai comer a mesma refeição de todos e a Joana garante que isso não vai acontecer. O Miguel abandona a divisão, atirando que a Joana e está a revelar.