Amizade falsa? É interesse? A aproximação de Dylan a Pedro gera burburinho na casa

No Secret Story 9, assistimos a um conjunto de imagens que mostram os momentos mais fortes dos nomeados da semana, mas não só. Em direto, Cristina Ferreira questiona esta nova aproximação de Dylan a Pedro Jorge. No entanto, há concorrentes que acham que isto não passa de um "aproveitamento" por parte de Dylan para não ser nomeado.

Hoje é noite de gala e há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País