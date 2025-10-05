Amizade por um fio? Bruno Simão e Sandro entram em discussão intensa: «Não fales mais comigo»

No Secret Story 9, Sandro deixou no ar que tinha visto imagens do amigo a falar dele nas costas, o que fez disparar as tensões na casa. O clima aqueceu rapidamente e os dois acabaram envolvidos numa discussão intensa que deixou todos de boca aberta. No entanto, não passou tudo de uma encenação combinada entre ambos. Veja o momento.

Seis concorrentes estão hoje em risco de abandonar a casa. Ainda pode votar para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe,ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.