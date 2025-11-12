Amizade por um fio? Leandro, Marisa Susana e Pedro Jorge entram em discórdia

No Secret Story 9, a amizade entre Leandro, Marisa Susana e Pedro Jorge parece estar por um fio. O trio, que até agora mantinha uma relação próxima, acabou por se desentender em plena casa. Entre críticas, interrupções e acusações mútuas, o ambiente aqueceu e a paciência chegou ao limite.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18