Amizade por um fio? Leandro, Marisa Susana e Pedro Jorge entram em discórdia

No Secret Story 9, a amizade entre Leandro, Marisa Susana e Pedro Jorge parece estar por um fio. O trio, que até agora mantinha uma relação próxima, acabou por se desentender em plena casa. Entre críticas, interrupções e acusações mútuas, o ambiente aqueceu e a paciência chegou ao limite.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!