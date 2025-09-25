Amor à vista? Fábio garante que vai esperar por Liliana fora da Casa

No Secret Story 9, já de madrugada, Fábio abriu o coração numa conversa com Sandro sobre os seus sentimentos por Liliana. O concorrente admitiu que a aproximação começou desde o início do jogo e Sandro recordou que a jovem já mostrou ter ciúmes dele. O barbeiro aconselhou Fábio a esperar pelos dias mais frios e carentes, acreditando que os dois acabarão por se aproximar ainda mais e até sair da casa juntos. Fábio assegurou que os sentimentos são genuínos, mas que Liliana demonstra algum receio. Determinado, confessou que, se for expulso no próximo domingo, vai esperar por ela cá fora, e se chegarem juntos à final, sairão da casa a namorar.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

