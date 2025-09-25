Ao Minuto

19:54
Coração aberto: Dylan confessa a Vera que gosta dela e confronta ligação com Bruno - Big Brother
03:36

Coração aberto: Dylan confessa a Vera que gosta dela e confronta ligação com Bruno

19:45
Amor à vista? Fábio garante que vai esperar por Liliana fora da Casa - Big Brother
03:28

Amor à vista? Fábio garante que vai esperar por Liliana fora da Casa

19:37
Bombástico. Pedro, Marisa e Ana Cristina em confronto explosivo - Big Brother
04:34

Bombástico. Pedro, Marisa e Ana Cristina em confronto explosivo

19:27
Pedro em lágrimas acusa colegas de o tratarem como fantoche - Big Brother
03:29

Pedro em lágrimas acusa colegas de o tratarem como fantoche

19:23
Botão dos Segredos: Marisa arrisca e aponta segredo a Bruno e Vera - Big Brother
08:45

Botão dos Segredos: Marisa arrisca e aponta segredo a Bruno e Vera

19:21
Secret Story 9: Amiga de Carolina Nunes conquista fãs dentro e fora da casa com fotos ousadas - Big Brother

Secret Story 9: Amiga de Carolina Nunes conquista fãs dentro e fora da casa com fotos ousadas

19:01
Nova pista na Casa dos Segredos: chaves lançam concorrentes em especulações - Big Brother
04:22

Nova pista na Casa dos Segredos: chaves lançam concorrentes em especulações

18:53
Pedro com ciúmes de Marisa? «Ele é muito ciumento, tem de confiar em mim» - Big Brother
06:04

Pedro com ciúmes de Marisa? «Ele é muito ciumento, tem de confiar em mim»

18:41
Quarto azul em guerra: Leandro enfrenta Rui e acaba sozinho - Big Brother
03:43

Quarto azul em guerra: Leandro enfrenta Rui e acaba sozinho

18:34
Caos no quarto azul: Leandro expulsa colegas e gera revolta na Casa - Big Brother
04:33

Caos no quarto azul: Leandro expulsa colegas e gera revolta na Casa

18:28
Sala das Teorias estreia-se com Dylan, Inês, Vera e Rui a levantar suspeitas surpreendentes - Big Brother
04:20

Sala das Teorias estreia-se com Dylan, Inês, Vera e Rui a levantar suspeitas surpreendentes

18:12
Inédito. Lídia fala com Vera sobre a sua ligação com Dylan fora da casa pela primeira vez - Big Brother
06:49

Inédito. Lídia fala com Vera sobre a sua ligação com Dylan fora da casa pela primeira vez

18:00
«Desculpa mas és muito mentirosa»: Marisa sem papas na lingua com Ana Cristina - Big Brother
03:49

«Desculpa mas és muito mentirosa»: Marisa sem papas na lingua com Ana Cristina

17:57
A tomar as dores do marido? Marisa envolve-se em picardia com Ana Cristina - Big Brother
04:59

A tomar as dores do marido? Marisa envolve-se em picardia com Ana Cristina

16:49
É uma 'vilã' no Secret Story e uma 'bomba' na Internet: As fotos mais ousadas e sensuais de Ana - Big Brother

É uma 'vilã' no Secret Story e uma 'bomba' na Internet: As fotos mais ousadas e sensuais de Ana

16:36
Fábio e Liliana perdidos em abraço longo: «Minha mulher. Hoje vamos...» - Big Brother
02:05

Fábio e Liliana perdidos em abraço longo: «Minha mulher. Hoje vamos...»

16:17
Inês deixa crítica a Liliana: «O teu jogo está a ser Fábio» - Big Brother
02:49

Inês deixa crítica a Liliana: «O teu jogo está a ser Fábio»

16:00
Bruna lança farpa a Liliana e a casa reage: «A maior sonsa...» - Big Brother
03:48

Bruna lança farpa a Liliana e a casa reage: «A maior sonsa...»

15:57
Bruna implacável com Liliana: «Nunca mais digas que o Leandro não sabe argumentar» - Big Brother
01:07

Bruna implacável com Liliana: «Nunca mais digas que o Leandro não sabe argumentar»

15:54
Joana ataca Liliana: «Ela pôs o meu relacionamento em causa» - Big Brother
00:57

Joana ataca Liliana: «Ela pôs o meu relacionamento em causa»

15:53
Liliana «distorce» situações? Dylan não poupa nas críticas: «Não é com boa intenção, desilude-me» - Big Brother
02:38

Liliana «distorce» situações? Dylan não poupa nas críticas: «Não é com boa intenção, desilude-me»

15:46
Bruna é vira casacas? Concorrente reage a crítica mordaz: «Eu estou aqui sozinha...» - Big Brother
01:45

Bruna é vira casacas? Concorrente reage a crítica mordaz: «Eu estou aqui sozinha...»

15:42
Fábio volta a insultar Pedro: «Acho que ele é um otário e um falso, ponto» - Big Brother
02:21

Fábio volta a insultar Pedro: «Acho que ele é um otário e um falso, ponto»

15:36
Ana Cristina implacável: «Criticaram o Fábio e agora o Pedro diz isto...» - Big Brother
06:08

Ana Cristina implacável: «Criticaram o Fábio e agora o Pedro diz isto...»

15:36
Ana Cristina levanta-se em direção a Pedro: «Não brincas mais comigo!» - Big Brother
01:47

Ana Cristina levanta-se em direção a Pedro: «Não brincas mais comigo!»

No Secret Story 9, já de madrugada, Fábio abriu o coração numa conversa com Sandro sobre os seus sentimentos por Liliana. O concorrente admitiu que a aproximação começou desde o início do jogo e Sandro recordou que a jovem já mostrou ter ciúmes dele. O barbeiro aconselhou Fábio a esperar pelos dias mais frios e carentes, acreditando que os dois acabarão por se aproximar ainda mais e até sair da casa juntos. Fábio assegurou que os sentimentos são genuínos, mas que Liliana demonstra algum receio. Determinado, confessou que, se for expulso no próximo domingo, vai esperar por ela cá fora, e se chegarem juntos à final, sairão da casa a namorar.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país

