Ana acusa Liliana de 'falar mal nas costas'. Veja a reação da concorrente

No Secret Story 9, os concorrentes participaram numa dinâmica em que foram desafiados a responder perguntas que há muito guardavam. Durante o momento, Ana questionou diretamente Liliana: «Arrasar pessoas na VT, dizer que são falsas e que são isto e aquilo e depois querer fazer amizade com toda a gente e andar aos abracinhos», dando como exemplo a relação da concorrente com Pedro.
Liliana rapidamente se justificou, defendendo a sua postura e reafirmando a sua sinceridade: «Tudo o que digo é verdadeiro, é o que eu sinto».
