Ana acusa Liliana de 'falar mal nas costas'. Veja a reação da concorrente

No Secret Story 9, os concorrentes participaram numa dinâmica em que foram desafiados a responder perguntas que há muito guardavam. Durante o momento, Ana questionou diretamente Liliana: «Arrasar pessoas na VT, dizer que são falsas e que são isto e aquilo e depois querer fazer amizade com toda a gente e andar aos abracinhos», dando como exemplo a relação da concorrente com Pedro.

Liliana rapidamente se justificou, defendendo a sua postura e reafirmando a sua sinceridade: «Tudo o que digo é verdadeiro, é o que eu sinto».

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNA – 761 20 20 03

DYLAN – 761 20 20 07

JOANA – 761 20 20 11

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

Acompanhe tudo ao minuto