Ana, Ana Cristina, Marisa e Leandro na prova da imunidade: Saiba quem a conquistou!

Na gala do Secret Story 9, os concorrentes são chamados ao jardim onde têm de escolher cada um, um dos objetos que está à sua disposição. Cada um destes objetos esconde uma consequência, sendo que a mais desejada é a imunidade. Entre consequências insólitas e outras menos divertidas, veja quem foram os 4 concorrentes eleitos para irem disputar a prova da imunidade!

Ana, Ana Cristina, Marisa e Leandro dirigem-se assim ao cubo e disputam pela imunidade. Veja quem ganhou!

