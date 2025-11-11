Ana arrasa Fábio: «Ele não está aqui a fazer nada, está aqui por ela»

Após o Especial do Secret Story 9, o ambiente na casa ficou tenso. No quarto, Ana conversava com Pedro Jorge, quando fez duras críticas à postura de Fábio, ainda por causa da situação do quarto secreto.
Recorde que Fábio ficou em lágrimas e muito fragilizado com a hipótese de vir a ter um momento a sós num quarto fechado com Ana. O concorrente disse estar "desconfortável" com essa ideia e a apresentadora confrontou-o. De seguida, foi a Voz a falar com o concorrente e entregou-lhe uma caixa para as mão. Depois, Fábio foi para a sala e teve de entregar ambos os objetos que encontrou na caixa a cada uma das concorrentes: Ana e Liliana.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18