No Secret Story 9, Ana perde a paciência com Leandro e confronta-o de forma direta. A concorrente critica a postura do colega e acaba por lhe dar um “conselho” afiado, dizendo: «Tens de jogar melhor».
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Ana arrasa Leandro e dá-lhe 'conselho': «Tens de jogar melhor»
- Secret Story
- Há 3h e 5min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
01:42
Ana arrasa Leandro e dá-lhe 'conselho': «Tens de jogar melhor»
Há 3h e 5min
04:10
De costas voltadas? Liliana confronta Fábio e lança dúvida explosiva sobre a relação
Há 1h e 49min
07:39
Imperdível: Leandro e Marisa unem-se em crítica feroz aos colegas
Há 1h e 52min
02:18
Imperdível: Inês dispara contra Liliana e desmonta discurso da rival
Há 2h e 16min
03:01
Berros sem fim: O pequeno-almoço especial acabou da pior forma possível
Há 2h e 36min
06:12
Em conversa com Fábio, Ana rasga Liliana e a reação da concorrente é hilariante
Há 2h e 40min
04:26
Bomba: Liliana assume que o segredo de Pedro Jorge está relacionado com Marisa
Há 2h e 55min
03:00
Pequeno-almoço especial: A escolha de Ana que deixou a casa boquiaberta
Há 3h e 11min
03:40
Inédito: Ana escolhe companhia para pequeno-almoço especial e deixa concorrentes de fora
Há 3h e 50min
06:38
Liliana e Fábio prometem mais calma na relação: «Temos de chegar a um acordo»
Hoje às 09:35
04:06
Imperdível: Fábio enfrenta Marisa e acusa-a de ter comportamentos repetidos
Hoje às 09:27
06:03
Marisa perde a paciência e aconselha Liliana: «Precisamos uns dos outros»
Hoje às 09:15
05:10
Ana, Inês e Pedro atacam Liliana no pós-gala e acusações disparam: «Suja e baixa»
Hoje às 09:13
02:34
Relação de Fábio e Liliana é ridicularizada pelos colegas: «Conteúdo barato»
Hoje às 08:51
02:10
Fábio e Liliana unidos contra Pedro Jorge: «Já nem tens argumentos»
Hoje às 08:48
04:23
Inês explode com Liliana e Leandro entra para inflamar ainda mais a discussão
Hoje às 08:45
04:22
Liliana ou Leandro, afinal quem são os antagonistas da casa?
Hoje às 08:31
07:29
Pós Gala: Ana, Leandro e Liliana entram em confronto «Assume»
Hoje às 08:20
03:32
Lágrimas e soluços: Inês desabafa com a Voz
Hoje às 08:08
12:39
Hora das nomeações: Saiba quem nomeou quem e quem está em risco
Hoje às 00:52
01:17
Em primeira mão! Dylan reage à resposta de Vera nas redes sociais
Hoje às 00:52
06:43
A impagável reação de Bruna ao saber que Pedro Jorge e Marisa são casados
Hoje às 00:38
08:14
Prova da imunidade: Saiba quem foi o concorrente a conquistar o privilégio
Hoje às 00:31
07:17
Alerta botão dos segredos! Pedro Jorge carrega no segredo de Ana e palpite tem a ver com um milagre
Hoje às 00:22
02:05
Polémica na saída de Bruna: Liliana provoca Inês em momento frágil e a revolta começa
Hoje às 00:15
08:29
A espera terminou! Saiba quem é o concorrente expulso
Hoje às 00:12
08:53
Marisa arrasa Liliana no confessionário: «Irrita-me»
Ontem às 23:44
07:51
Liliana passa-se com Pedro Jorge: «Já nem sabes argumentar! O que estás aqui a fazer!?»
Ontem às 23:31
02:22
Cada vez mais perto? Veja as imagens que quase levaram uma concorrente a descobrir a relação de Pedro e Marisa
Ontem às 23:31
08:47
Liliana e Fábio estão a afastar-se? Cristina Ferreira confronta: «Gostava de não se ter apaixonado?»
Ontem às 23:17
08:47
Incoerência de Liliana leva a própria Voz a intervir
Ontem às 23:17
00:56
Já se cruzaram? Cristina Ferreira intrigada com revelação de Dylan sobre Vera
Ontem às 22:55
04:32
Fávio Furtado sobre Leandro: «Está a ser muito imparcial»
Ontem às 22:47
10:25
Marisa ou Pedro Jorge? Leandro vai ter de prejudicar um deles
Ontem às 22:43
06:33
Liliana discorda da escolha do antagonista da casa e o caos começa
Ontem às 22:27
02:08
Estúdio aos gritos ao saber quem é o primeiro concorrente salvo... e é uma surpresa!
Ontem às 22:18
02:05
A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir
Ontem às 22:16
02:06
Bruna perde a paciência com Liliana em plena gala: «Poupa-te um bocado»
Ontem às 22:13
08:10
Tensão em pleno direto! Liliana e Bruna em confronto: «Não estavas preparada não vinhas»
Ontem às 22:11
01:40
A grande surpresa da noite: Concorrentes de boca aberta com uma casa completamente renovada
Ontem às 22:00
02:16
Cristina Ferreira confronta Dylan: «Andas aí a jantar com muitas pessoas?»
Ontem às 21:58
02:21
«Missão impossível»: Leandro manifesta-se sobre ‘trabalho’ dos restantes concorrentes
Ontem às 10:49
02:39
Fim do silêncio: Concorrentes correm para cumprimentar Leandro
Ontem às 10:17
03:08
Animação total! Leandro acorda no corredor após ser ignorado durante 24h
Ontem às 10:03
01:47
Amor no ar: Pedro não resiste e dá novo beijo a Marisa no escurinho do quarto
Ontem às 00:52
01:18
Sobe a temperatura! Sozinhos no quarto, Pedro e Marisa dão o beijo mais ‘quente’ de sempre
Ontem às 00:33
04:02
Leandro volta a fazer das suas! Concorrentes ignoram mas ele não desiste
6 dez, 22:55
03:53
Fabio revoltado com atitudes de Liliana para com Pedro: «Tu continuas a dar-lhe palco»
6 dez, 22:27
03:35
«Que arranques logo daqui para fora»: Liliana e Pedro envolvem-se em forte troca de galhardetes
6 dez, 22:25
03:57
«A Marisa não está aqui a fazer nada»: Liliana e Fábio fazem apostas para expulsão
6 dez, 21:35
03:21
«Prefiro estar sozinho!»: Leandro dá ‘autêntico show’ no jardim
6 dez, 21:14
05:55
Hilariante! Concorrentes criam estratégia para fugir a Leandro
6 dez, 21:08
05:55
A missão continua! Leandro boicota jantar dos restantes concorrentes
6 dez, 21:03
03:29
Excluído da atividade de grupo, Leandro acaba a jantar sozinho
6 dez, 20:57
08:19
Tensão no ar? Surge nova discórdia entre Pedro e Marisa
6 dez, 19:00
02:08
Inês Morais choca colegas com polémica escolha para o seu Top 3
6 dez, 18:15
02:34
Ana e Liliana envolvem-se em forte discussão: «Não estás mesmo nada bem»
6 dez, 18:15
02:16
Comentadoras em discórdia: Márcia Soares, Teresa Silva e Inês Morais debatem Top 3
6 dez, 18:11
03:05
Vingança? Leandro percebe que os colegas o estão a ignorar e riposta
6 dez, 18:05
10:23
Inês Morais não se poupa nas críticas a atitude de Liliana: «Não tem noção nenhuma»
6 dez, 18:04
04:25
Liliana e Fábio fazem fortes críticas a Pedro: «Já não tem nada dentro dele»
6 dez, 17:47