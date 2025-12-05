Ana atira tudo à cara de Liliana: «Queres ser a vítima, mas és tu que provocas»

No Secret Story 9, depois do Especial, Liliana explica a Ana o motivo que a levou a discutir com Bruna. No quarto, junto de Marisa e Leandro, as concorrentes ‘deixam tudo em pratos limpos’. Durante a conversa, Ana confronta Liliana e o ex-noivo da concorrente volta a ser tema. Ana assume que Liliana se coloca no papel de vítima em várias ocasiões.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

