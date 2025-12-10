No Secret Story 9, uma nova pista agita a casa. Pedro mostra-se certo de que sabe o segredo de Ana e a concorrente riposta ao afirmar ter certezas do segredo de Pedro e também de Marisa.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Ana cada vez mais certa do segredo de Pedro e Marisa: «Vocês dois...»
- Há 2h e 41min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
03:30
Ana cada vez mais certa do segredo de Pedro e Marisa: «Vocês dois...»
Há 2h e 41min
03:11
Segredo em risco! Ana partilha com Inês palpite certeiro para Pedro
Há 44 min
03:11
Ana revela estratégia infalível para esconder o segredo: E envolve Pedro
Há 46 min
04:29
«Se isso foi encenado, são uns reis»: Ana cada vez mais próxima dos segredos do casal
Há 49 min
03:58
«És um mero cromo repetido»: Ana ‘arrasa’ Leandro
Há 56 min
04:03
Será o "fim da linha"? Concorrente vai usar Buzz Grátis para desvendar o segredo de Pedro
Há 1h e 4min
02:22
Os alarmes vão voltar a soar! Concorrente ganha Buzz Grátis e o casal corre alto risco
Há 1h e 15min
09:00
Pedro exalta-se com Leandro e os dois amigos discutem: «Olha as ameaças»
Há 2h e 2min
11:31
Leandro discute e Pedro Jorge diz nas costas: «Cansado e repetitivo»
Há 2h e 52min
02:22
«És o milagre da tua aldeia» Pedro acerta em cheio no segredo de Ana
Há 3h e 9min
08:00
Concorrentes em alvoroço com nova pista: «Até arrepia»
Há 3h e 12min
06:56
Surge uma nova pista na casa: Liliana não tem dúvidas do que se trata
Há 3h e 24min
02:41
Pós Especial: Pedro Jorge e Marisa estão a jogar um contra o outro?
Hoje às 00:52
03:33
Um momento hilariante que quase levou Pedro a ter um "fanico". O motivo? A cama de Liliana e Fábio
Hoje às 00:46
02:39
Beijos sem fim: Após desavença, Pedro Jorge surpreende Marisa
Hoje às 00:42
04:16
«Se eu estivesse do lado oposto do Leandro, eu não aguentava...»: Marisa fala do amigo e surpreende
Hoje às 00:38
03:42
Boicote à liderança: Esta concorrente recusou ir para a cozinha e os gritos reinaram na casa
Hoje às 00:32
03:52
O Rei manda: Marisa queixa-se da tarefa atribuída por Leandro e leva resposta torta
Hoje às 00:26
05:31
Estes dois concorrentes 'rasgam' a última liderança de Leandro, mas depois... votam nele
Hoje às 00:22
01:36
Após pressão da casa, Leandro revela quem é para si a pessoa mais atraente da casa. E não é uma mulher
Ontem às 23:59
03:42
«Vais ser desmascarado até ao fim!»: Liliana grita para Leandro e este... goza com o motivo
Ontem às 23:35
03:45
«Para dizeres aquilo, mais vale estares calada»: Pedro discute com Marisa assim que o nome Marisa Susana vem ao de cima
Ontem às 23:03
08:42
Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»
Ontem às 22:31
05:02
Aos gritos, Leandro acusa Fábio: «Em vez de falares de infidelidade, fala de inferioridade!»
Ontem às 22:26
00:43
Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»
Ontem às 22:18
00:58
Aos berros, Liliana e Fábio unem-se para "atacar" Leandro: «Passaste a perna à tua amiga!»
Ontem às 22:16
05:02
Nem Pedro, nem Marisa escapam! Leandro dispara para todos os lados após ser acusado de «não ser fiel»
Ontem às 22:15
02:58
«Acha que é o dinheiro do namorado?»: Inês não deixa nada por dizer sobre a relação com Dylan
Ontem às 22:15
03:56
Ironia e troca de galhardetes. Leandro e Liliana "pegam-se" no Especial: «Está aqui a prova viva»
Ontem às 22:08
02:41
Leandro e Ana em despique em pleno Especial: «Não sei onde é que julgas que estás»
Ontem às 22:02
02:41
«Está sempre com o meu nome na boca dele»: Ana perde a paciência com Leandro
Ontem às 22:02
01:47
«Estão juntos ou é cada um por si?»: Cristina Ferreira faz pergunta "matadora" a Pedro sobre Marisa
Ontem às 21:54
01:47
Pedro emociona-se ao falar de Marisa Susana: «Sinto muita falta...»
Ontem às 21:54
02:47
Pedro incomodado após ver imagens reveladoras de Marisa: «Não compreendo. Estou triste»
Ontem às 21:52
05:12
Tensão! Pedro Jorge arrasa Leandro e o clima azeda
Ontem às 21:07
02:37
«Eu fico maluca...»: Marisa não consegue resistir a Pedro e põe segredos em risco
Ontem às 20:42
05:08
Marisa e Pedro falam dos filhos e há uma confissão inesperada: «Quero que eles descubram o segredo para...»
Ontem às 20:30
03:29
«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas
Ontem às 20:07
00:49
«Amo-te tanto!»: Fábio e Liliana trocam juras de amor na cama
Ontem às 19:55
02:59
Segredos de Marisa e Pedro estão por um fio! Fábio vai registar teoria certeira
Ontem às 19:47
01:46
Beijos roubados e carícias: Fábio e Liliana mais apaixonados do que nunca
Ontem às 19:45
03:14
«Inferiorizar as pessoas...»: Pedro e Leandro entram em picardia
Ontem às 19:40
03:10
Liliana lança duras farpas a Pedro: «Capazes de me chamarem nomes gravíssimos...»
Ontem às 19:39
07:05
Inês não reconhece elogios sobre Liliana: «Tu és uma besta»
Ontem às 18:39
09:58
Liliana desiludida com os colegas: «Esta gente não consegue perceber que...»
Ontem às 18:32
10:27
Imperdível: Inês e Liliana atacam-se mutuamente em plena dinâmica
Ontem às 18:23
10:42
Ana de boca aberta com atitude de Leandro numa dinâmica: «Não estava nada à espera»
Ontem às 18:08
07:09
O momento de que todos falam: Marisa intrigada com o facto de Pedro não estar nomeado
Ontem às 17:49
07:10
Liliana passa-se com postura de Leandro: «Tu não vais mandar em ninguém»
Ontem às 17:42
02:10
Pedro Jorge lança farpa a Liliana e Fábio sai em defesa da namorada
Ontem às 17:22
04:43
Liliana incrédula com nova pista: «Não acredito que o Pedro é pai...»
Ontem às 17:03
10:07
Liliana acaba de acertar no segredo de Pedro Jorge: «Será que o Pedro é pai?»
Ontem às 17:00
04:08
Última Hora: Nova pista sobre Pedro Jorge e Marisa faz os concorrentes correrem para o botão dos segredos
Ontem às 16:46
06:48
Pedro Jorge e Leandro de costas voltadas? Veja as imagens da discussão que aqueceu a tarde
Ontem às 16:35
04:42
Depois de reviravolta na sua vida, Catarina Siqueira confessa: «Estou num momento mais sensível»
Ontem às 16:01
09:40
Estalou o verniz! Liliana passa-se com comentário de Pedro Jorge
Ontem às 15:33
06:50
Inês critica Liliana na cara: «Uma pessoa que não vale nada...»
Ontem às 15:33
08:30
Pedro Jorge em conflito com Liliana: «Tu devias estar era caladinha»
Ontem às 15:33
01:51
«És baixa e és suja (...) Não tens nada na cabeça»: Pedro e Liliana em alta tensão
Ontem às 14:50
04:36
«Porque é que a minha mulher está com os teus boxers na mão?»: Cuecas de Leandro geram o caos na casa
Ontem às 14:45
01:05
«Se é o dinheiro do namorado que a vai manter aqui...»: Casal fala de Inês e Dylan
Ontem às 14:38