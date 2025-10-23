Ana confronta Bruno em privado: «Não estava a perceber como é que tu...»

No Secret Story 9, depois dos concorrentes terem feito a conhecida dinâmica dos mexericos, Ana e Bruno conversam em privado para esclarecer algumas coisas e certas acusações feitas na dinâmica.

