Ana Cristina admite que se sente bem ao 'rebaixar' Liliana: «É assim que me sinto bem»

No Secret Story, após concorrentes enfrentarem uma dinâmica onde foram desafiados a darem os parabéns a um colega, Liliana entra em modo de provocações dirigidas a Ana Cristina. A própria Ana Cristina admite que se sente bem ao rebaixar a colega.

Ontem, na gala conduzida por Cristina Ferreira, assistimos à expulsão de Rui, que abandonou a casa mais vigiada do País com 16% dos votos. Fábio desfez-se em lágrimas quando pensou que Liliana iria ser expulsa, mas tudo não passou de uma falsa expulsão. Ana revelou o seu segredo: «Na minha aldeia acreditam que sou um milagre».

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!