Ana Cristina arrasa Bruno: «É arrogante (...) não tem mais nada para entregar»

No Secret Story 9, Leandro recebe a oportunidade de ter um pequeno almoço especial. Ao ter convites para dar, escolhe Ana Cristina e Bruna para se juntarem a si na refeição. A conversa foi se desenvolvendo e o antigo assunto sobre os polémicos comentários de Dylan e Bruno sobre Leandro («Panasco» e «Aberração») voltaram a ser falados. Ana Cristina arrasou Bruno, também envolvido na situação: «É arrogante, não esperes mais nada dele que ele não tem mais nada para entregar».

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

