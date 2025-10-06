Já chegámos ao whatsapp!
Ana Cristina critica Fábio e aponta-o como a pessoa menos inspiradora

No Secret Story 9, Ana Cristina critica Fábio e aponta-o como a pessoa menos inspiradora, durante uma dinâmica.

Liliana termina relação com o noivo Zé perante Portugal inteiro - Secret Story - TVI
O que aconteceu após Liliana terminar o noivado com Zé? O abraço a Fábio e muito mais - Secret Story - TVI
Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite - Secret Story - TVI

  Há 2h e 39min
