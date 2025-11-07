Ana Cristina debaixo de chuva de críticas: “não te vou dar destaque”

No Secret Story 9, depois do Concílio dos Nomeados, Inês e Bruno contam tudo o que se passou a Liliana e Fábio e destacam o comportamento de Ana Cristina. Inês acha que a concorrente não se insere em nenhum grupo dentro da casa. Nesse momento a concorrente chega junto dos colegas e a discussão acende.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story