Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Ana Cristina debaixo do fogo: Dylan confronta a concorrente e gera tensão na casa

No Secret Story 9, Ana Cristina fica debaixo do fogo. Dylan critica a concorrente e afirma que a colega está a perder o controlo. Ana Cristina admite que Raquel é uma das jogadoras mais fortes da casa e diz mesmo que tem medo de entrar em confronto com ela, devido ao seu forte poder de argumentação.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR: 

ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País

  • Secret Story
  • Ontem às 17:42
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Aviões continuam a dar falatório... e Marisa critica postura de Bruno: «Faz sempre o mesmo»
01:10

Aviões continuam a dar falatório... e Marisa critica postura de Bruno: «Faz sempre o mesmo»

22:41 Ontem
Apalpões e beijos escaldantes na cama: Liliana e Fábio não se resistem
00:45

Apalpões e beijos escaldantes na cama: Liliana e Fábio não se resistem

22:38 Ontem
De comer e chorar por mais! Marisa Susana ensina receita fácil para aproveitar bananas
04:10

De comer e chorar por mais! Marisa Susana ensina receita fácil para aproveitar bananas

22:23 Ontem
«Só apareces assim...»: Ana Cristina implacável com Bruno
02:03

«Só apareces assim...»: Ana Cristina implacável com Bruno

22:09 Ontem
Casa 'cai em cima' de Leandro: «Está a cair no ridículo»
01:50

Casa 'cai em cima' de Leandro: «Está a cair no ridículo»

21:45 Ontem
Apaixonado? Leandro faz revelação inesperada sobre colega da casa
04:29

Apaixonado? Leandro faz revelação inesperada sobre colega da casa

21:21 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Novo avião sobrevoa a casa - e os concorrentes recebem castigo severo
03:22

Novo avião sobrevoa a casa - e os concorrentes recebem castigo severo

Ontem às 16:00
Grávida? Rumores sobre Marisa deixam Pedro em 'maus lençóis'
03:00

Grávida? Rumores sobre Marisa deixam Pedro em 'maus lençóis'

Ontem às 17:48
Marcia Soares aparece ao lado de figura icónica dos reality shows da TVI

Marcia Soares aparece ao lado de figura icónica dos reality shows da TVI

Ontem às 11:38
A Internet não fala de outra coisa. Fora do Secret Story, Vera volta a viralizar: as imagens que mostram tudo

A Internet não fala de outra coisa. Fora do Secret Story, Vera volta a viralizar: as imagens que mostram tudo

28 out, 15:53
Emocionante: Esta foi a reação de Pedro ao ver Marisa em lágrimas
03:34

Emocionante: Esta foi a reação de Pedro ao ver Marisa em lágrimas

Ontem às 15:19
Ver Mais

Notícias

Indireta? Pedro deixa mensagem misteriosa sobre ciúmes antes de entrar no Secret Story: e Marisa reagiu

Indireta? Pedro deixa mensagem misteriosa sobre ciúmes antes de entrar no Secret Story: e Marisa reagiu

Há 2h e 26min
Inês e Liliana comparadas por causa do fim das relações: mas há uma diferença que não passou despercebida

Inês e Liliana comparadas por causa do fim das relações: mas há uma diferença que não passou despercebida

Há 2h e 51min
Elisabete Moutinho submete-se a intervenção estética e os resultados impressionam. Veja o antes e depois

Elisabete Moutinho submete-se a intervenção estética e os resultados impressionam. Veja o antes e depois

Ontem às 19:07
A culpa é de Inês e Dylan! Marcia Soares expõe segredo íntimo após beijo polémico no Secret Story

A culpa é de Inês e Dylan! Marcia Soares expõe segredo íntimo após beijo polémico no Secret Story

Ontem às 18:44
Continua a ver as "sobrinhas"? Catarina Miranda dá novos detalhes sobre a zanga com Sérgio Duarte

Continua a ver as "sobrinhas"? Catarina Miranda dá novos detalhes sobre a zanga com Sérgio Duarte

Ontem às 17:48
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»
01:32

Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»

4 nov, 09:28
Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

3 nov, 00:50
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Indireta? Pedro deixa mensagem misteriosa sobre ciúmes antes de entrar no Secret Story: e Marisa reagiu

Indireta? Pedro deixa mensagem misteriosa sobre ciúmes antes de entrar no Secret Story: e Marisa reagiu

Há 2h e 26min
Elisabete Moutinho submete-se a intervenção estética e os resultados impressionam. Veja o antes e depois

Elisabete Moutinho submete-se a intervenção estética e os resultados impressionam. Veja o antes e depois

Ontem às 19:07
Continua a ver as "sobrinhas"? Catarina Miranda dá novos detalhes sobre a zanga com Sérgio Duarte

Continua a ver as "sobrinhas"? Catarina Miranda dá novos detalhes sobre a zanga com Sérgio Duarte

Ontem às 17:48
Sabia que este ex-concorrente polémico já foi militar? Agora, reagiu ao regresso da 1ª Companhia

Sabia que este ex-concorrente polémico já foi militar? Agora, reagiu ao regresso da 1ª Companhia

Ontem às 13:06
Marcia Soares aparece ao lado de figura icónica dos reality shows da TVI

Marcia Soares aparece ao lado de figura icónica dos reality shows da TVI

Ontem às 11:38
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

7 nov, 17:47
Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»
02:18

Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»

6 nov, 10:42
Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»
01:56

Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»

6 nov, 08:28
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

3 nov, 00:53
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em momento crucial, Bruna Gomes deseja: "Que Deus abençoe os teus sonhos, Bernardo"

Em momento crucial, Bruna Gomes deseja: "Que Deus abençoe os teus sonhos, Bernardo"

Há 3h e 12min
Ao lado de Nelson Fernandes, Solange Tavares revela: "Hoje partilho algo que nunca tinha mostrado"

Ao lado de Nelson Fernandes, Solange Tavares revela: "Hoje partilho algo que nunca tinha mostrado"

Há 3h e 41min
"O meu novo bebé". Bárbara Parada partilha importante novidade: "Ele foi um 'descuido'"

"O meu novo bebé". Bárbara Parada partilha importante novidade: "Ele foi um 'descuido'"

Ontem às 17:46
Após um mês, Nucha toma importante decisão e desabafa: "Até tenho algum receio"

Após um mês, Nucha toma importante decisão e desabafa: "Até tenho algum receio"

Ontem às 13:54
"A minha número 1": separado de Sónia Jesus, Vitó cúmplice de pessoa especial!

"A minha número 1": separado de Sónia Jesus, Vitó cúmplice de pessoa especial!

Ontem às 10:49
Ver Mais Outros Sites