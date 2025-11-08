Ana Cristina debaixo do fogo: Dylan confronta a concorrente e gera tensão na casa

No Secret Story 9, Ana Cristina fica debaixo do fogo. Dylan critica a concorrente e afirma que a colega está a perder o controlo. Ana Cristina admite que Raquel é uma das jogadoras mais fortes da casa e diz mesmo que tem medo de entrar em confronto com ela, devido ao seu forte poder de argumentação.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

