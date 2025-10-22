Ana Cristina defende Zé? Liliana ouve sermão

Na cozinha, a Liliana comenta que gostava que lhe oferecessem uma máquina de crepes para o seu enxoval, já que está a pensar em casar. Indignada, a Ana Cristina afirma que a Liliana devia ter vergonha em brincar com este assunto. Irritada, a Liliana grita que não tem vergonha e sugere que a Ana Cristina não leve tudo tão a sério. Acrescenta que tem todo o direito de fazer planos para o futuro e que a “minhoca” da Ana Cristina não tem de a julgar.