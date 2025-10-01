Ana Cristina desabafa com Mariana sobre as colegas na casa: «Não lhes vou dar o que elas querem»

No Secret Story 9, Ana Cristina procurou Mariana para desabafar sobre as colegas com quem tem tido atritos. A concorrente mostrou-se firme e garantiu que não vai ceder às provocações, afirmando: «Não lhes vou dar o que elas querem». O comentário evidenciou a sua estratégia de resistência perante a pressão da casa.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!