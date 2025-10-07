Ana Cristina implacável com Liliana e Fábio: «Isto é traição»

No Secret Story 9, após apelidar Liliana de 'meretriz', Ana Cristina pede desculpa. Ainda assim, a concorrente não perdoa as atitudes da colega e acredita que a mesma traiu o namorado com Fábio.

