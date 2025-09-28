Ana Cristina não poupa Liliana: «Ela a esta hora já não tem namorado»

No Secret Story 9, o clima aqueceu com novas críticas direcionadas a Liliana e Fábio. Ana Cristina, Vera, Dylan e Inês juntaram-se numa conversa em que colocaram em causa a proximidade entre os dois concorrentes. Ana Cristina foi mais longe e afirmou mesmo que, a esta altura, o namoro de Liliana cá fora já deverá estar terminado. As observações não ficaram por aqui. O grupo acusou ainda Liliana e Fábio de se “encostarem” a Sandro, por acreditarem que o colega goza de uma boa reputação junto do público fora da casa.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

