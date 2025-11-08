Ana Cristina não tem dúvidas: Raquel é mais forte que Pedro Jorge

Fora da casa do Secret Story 9, Ana Cristina partilhou a sua opinião sobre o jogo e deixou uma afirmação que promete gerar debate: a ex-concorrente acredita que Raquel é mais forte do que Pedro Jorge. Segundo Ana Cristina, a postura segura e a forma como Raquel gere as emoções dão-lhe vantagem sobre o colega, que tem estado envolvido em várias polémicas dentro da casa.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
