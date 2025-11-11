Ana Cristina, Pedro e Liliana entram em desacatos: «Queres aparecer! Figura de vítima»

No Secret Story, Ana Cristina confronta Pedro por não ter participado no seu coro. Pedro argumenta que a colega não o chamou, mas é acusado tanto por ela como por Liliana de se fazer de vítima. Instala-se uma grande discussão entre Pedro e Liliana em que os dois se insultam ao ponto de a concorrente abandonar a conversa. No confessionário, Liliana diz que vai cortar relações com Pedro.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!