Ana Cristina, Pedro e Liliana entram em desacatos: «Queres aparecer! Figura de vítima»

No Secret Story, Ana Cristina confronta Pedro por não ter participado no seu coro. Pedro argumenta que a colega não o chamou, mas é acusado tanto por ela como por Liliana de se fazer de vítima. Instala-se uma grande discussão entre Pedro e Liliana em que os dois se insultam ao ponto de a concorrente abandonar a conversa. No confessionário, Liliana diz que vai cortar relações com Pedro.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18
