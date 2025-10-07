No Secret Story 9, Ana Cristina provoca Pedro e leva resposta inesperada. Durante conversa do concorrente com Marisa Susana, Ana Cristian atira: “Vocês estão aí sempre a descascar nas pessoas.” Pedro Jorge responde: “Não percebi essa tua observação. O que é que tu fazes durante o dia? Olha que eu não sou a Liliana.”

