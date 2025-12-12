Ana critica postura de Fábio: «Tenta sempre defender a Liliana, não faz nada mais que isso»

No Secret Story 9, depois de a Voz ter pedido aos concorrentes que atribuíssem uma tradição de Natal a Ana. Fábio atribuiu-lhe ‘recolher o lixo no final da festa’. A expressão deixou a concorrente fora de si. No confessionário, a concorrente desabafa e acaba mesmo por dizer que Fábio nada mais faz do que defender Liliana.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:



ANA – 761 20 20 01



INÊS – 761 20 20 10



LILIANA – 761 20 20 14

