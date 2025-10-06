Ana denuncia Sandro: «Meteu a almofada no rabo da Liliana e as mãos nas...»

No Secret Story, os concorrentes acordam a falar na expulsão de Sandro na gala deste domingo. Dylan diz que o concorrente foi vítima dos seus atos. Já Ana denuncia uma situação que envolve Liliana. «Ele meteu a almofada em cima do rabo da Liliana. Deitou-se e meu as mãos....». Veja o vídeo.

