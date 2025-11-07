Ana dispara contra Liliana: «Eu tinha vergonha de ser como tu»

No Secret Story 9, a tensão voltou a subir dentro da casa quando Ana e Liliana se envolveram numa intensa discussão. Ana não poupou críticas à colega, acusando-a de não contribuir em nada para o dia a dia da casa. Num tom bastante direto, chegou mesmo a afirmar que teria vergonha de agir como Liliana e de se comportar daquela forma.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

