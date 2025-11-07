Ana é arrasada pelos colegas: «Santinha do pau oco»

No Secret Story 9, o pós-Especial ficou marcado por fortes críticas dirigidas a Ana, depois de esta ter usado apenas quatro dos nove convites disponíveis para a festa da semana. As reações foram imediatas e intensas, com vários colegas a chamarem-lhe “santinha do pau oco”, “mentirosa do pau oco”, “sonsa”, “maldosa” e até “mercona”. Confrontada com os comentários, Ana defendeu-se dizendo que foi justa nas suas escolhas, relembrando que Inês também nunca a convidou para uma festa.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
