Ana é frontal com Leandro, perante a sua candidatura a chefe de limpezas: «Não ajudaste em nenhuma liderança»

No Secret Story 9, a Voz reune todos os concorrentes na sala para fazer o balanço da semana que terminou e planear a que acabou de começar. Chegou o momento de escolher um chefe de limpezas e Inês é a primeira a oferecer-se, mas não foi a única. Leandro também se candidatou e foi alvo de críticas. Muitos acharam que o colega não está apto para a posição, pois é o que mais desrepeita as tarefas. Uma das pessoas que mais o criticou foi Ana, envolvendo-se numa discussão com o colega.

No fim, acaba mesmo por ser eleito e a Voz questiona se querem ver Leandro a "espalhar-se" como chefe das limpezas, daí lhe fazerem a vontade, mesmo não o querendo a liderar a semana.

A gala de ontem foi cheia de emoções fortes, marcada por mais uma saída da casa mais vigiada do País. Ao longo da gala do Secret Story 9 deste domingo, dia 7 de dezembro, as percentagens foram reveladas e rapidamente se percebeu que a disputa estava mais apertada do que nunca.

Marisa foi a primeira concorrente a ser salva, conquistando 36% dos votos. Os restantes quatro nomes mantiveram-se em risco, numa batalha intensa pela permanência até ao fim.

Quando chegou o momento decisivo, as diferenças eram mínimas. Pedro somou 50% e Liliana reuniu 33%. Mas a concorrente menos votada e, por isso, a abandonar este domingo a casa mais vigiada do País foi Bruna, com apenas 17% dos votos.