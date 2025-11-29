Ana e Leandro discutem... Sobre a apresentadora do programa: «Dizes Cristina Ferreira mil vezes ao dia»

No Secret Story 9, Ana e Leandro discutem e a concorrente acusa do colega de nunca parar de falar no nome de Cristina Ferreira.

Dylan, Fábio e Inês, são os nomeados desta semana. As linhas já estão abertas e a dinâmica entre os concorrentes promete intensificar-se ao longo dos próximos dias.

Votação para salvar:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

Com personalidades fortes em risco, a semana promete ser marcada por tensão, estratégias e muitas emoções dentro da casa mais vigiada do país. O público volta a ter a palavra final e cada voto pode fazer a diferença.

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9