Ana e Marisa em confronto acesso e a cara de Pedro é impagável

No Secret Story 9, Ana e Marisa entram em confronto aceso. A mulher de Pedro e a concorrente que está em missão trocam palavras mais intensas. Pedro observa tudo.

Recorde-se que Marisa e Pedro são marido e mulher, mas este facto permanece em segredo. Já Ana tem a missão de fingir estar apaixonada por Pedro.

Nesta temporada, nada é o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados entram numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

Segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo muda num piscar de olhos. A nova era do reality show já começou… e nada será como antes.

