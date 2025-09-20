Ana e Pedro protagonizam momento íntimo: «Desaperta»

No Secret Story 9, Ana protagonizou um momento inesperado ao pedir a Pedro que lhe desapertasse o soutien para que pudesse receber uma massagem. O pedido surge no âmbito da missão em curso, que desafia os concorrentes a criarem maior proximidade entre si. Ao contrário do esperado, a cumplicidade entre ambos passou despercebida.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Vote para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!