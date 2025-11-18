Ana explode com combinação de nomeações: «Ridículos»

No Secret Story 9, Ana ficou completamente fora de si ao descobrir uma alegada combinação de nomeações dentro da casa. A concorrente classificou a situação como «ridículos» e não conteve a revolta. O desabafo gerou tensão imediata e colocou novamente o tema das alianças em destaque.

Há um novo leque de nomeados. Estes são os concorrentes em risco de abandonar o programa no próximo domingo. Vote para salvar o seu favorito:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17