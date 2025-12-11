Ana implacável com Leandro: «Para ser um falso como tu tens sido…»

No Secret Story 9, uma troca de provocações entre Leandro e Ana por causa da loiça suja rapidamente evoluiu para uma discussão mais séria. Ana acusou Leandro de ser um falso amigo, mas o concorrente respondeu sublinhando que, na sua opinião, Ana não mantém qualquer relação dentro da casa, considerando que isso a impede de falar sobre amizade.
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14