Ana perde as estribeiras com Fábio: «És um mete nojo, olha para ti!»

No Secret Story 9, os concorrentes foram confrontados com as imagens das discussões desta semana. Ana chateia-se com Fábio porque este disse que nunca teria «um date» com ela. Veja a conversa completa.
 

  • Secret Story
  • Há 1h e 54min
A ferver

Acusado de «inferiorizar» os colegas, Leandro reage: «Vocês é que andam aí a insinuar...»
Acusado de «inferiorizar» os colegas, Leandro reage: «Vocês é que andam aí a insinuar...»

23:29

«Tu tens medo do Leandro!»: Liliana e Pedro têm discussão acesa
«Tu tens medo do Leandro!»: Liliana e Pedro têm discussão acesa

23:20

Flávio Furtado entra em despique com público em estúdio... por causa de Fábio!
Flávio Furtado entra em despique com público em estúdio... por causa de Fábio!

22:10

'Tampa' que Pedro deu a Liliana cria discórdia na gala: «Para ti, vale tudo por 250 mil euros!»
'Tampa' que Pedro deu a Liliana cria discórdia na gala: «Para ti, vale tudo por 250 mil euros!»

21:47

Concorrentes fazem ataque cerrado a Marisa: «Ela é a maior planta da casa»
Concorrentes fazem ataque cerrado a Marisa: «Ela é a maior planta da casa»

21:43

Provocação em altas! Leandro pica nomeado: “Se precisares de ajuda com a mala, e a levar à porta...»
Provocação em altas! Leandro pica nomeado: "Se precisares de ajuda com a mala, e a levar à porta...»

12:30

O inesperado acontece: Fora do Secret Story, Bruno oferece ajuda à família de Pedro e elogia-o

O inesperado acontece: Fora do Secret Story, Bruno oferece ajuda à família de Pedro e elogia-o

Ontem às 16:18
As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

26 nov, 09:49
Um tratamento que lhe vai mudar a vida. Solteira, Sónia Jesus abraça nova aventura

Um tratamento que lhe vai mudar a vida. Solteira, Sónia Jesus abraça nova aventura

Ontem às 12:35
Separada, Sónia Jesus partilha fotos de saída à noite com ex-concorrentes

Separada, Sónia Jesus partilha fotos de saída à noite com ex-concorrentes

9 nov, 18:12
Mãe de Dylan chora em plena gala e recebe mensagem impactante de Cristina Ferreira
Mãe de Dylan chora em plena gala e recebe mensagem impactante de Cristina Ferreira

Há 1h e 16min

Há 1h e 16min
Até Ana Guiomar ficou rendida. Este é o vestido usado por Cristina Ferreira de que todos falam

Até Ana Guiomar ficou rendida. Este é o vestido usado por Cristina Ferreira de que todos falam

Há 50 min
Corrida ao Passaporte para a Final e um botão que vai tocar: A gala desta noite vai mudar tudo

Corrida ao Passaporte para a Final e um botão que vai tocar: A gala desta noite vai mudar tudo

Hoje às 19:32
“Naquelas fotos, eu tinha 100 quilos”: Katia Aveiro fala da sua transformação física e não esquece quem a “feriu”

“Naquelas fotos, eu tinha 100 quilos”: Katia Aveiro fala da sua transformação física e não esquece quem a “feriu”

Hoje às 19:13
O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

Hoje às 18:31
De venda nos olhos, Fanny Rodrigues é surpreendida com um anel nas Maldivas

De venda nos olhos, Fanny Rodrigues é surpreendida com um anel nas Maldivas

Hoje às 17:47
Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados
Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

25 nov, 22:15

25 nov, 22:15
Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência
Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência

25 nov, 22:13

25 nov, 22:13
«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

24 nov, 18:39
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

24 nov, 00:40

24 nov, 00:40
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão

24 nov, 00:16

24 nov, 00:16
“Naquelas fotos, eu tinha 100 quilos”: Katia Aveiro fala da sua transformação física e não esquece quem a “feriu”

“Naquelas fotos, eu tinha 100 quilos”: Katia Aveiro fala da sua transformação física e não esquece quem a “feriu”

Hoje às 19:13
O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

Hoje às 18:31
De venda nos olhos, Fanny Rodrigues é surpreendida com um anel nas Maldivas

De venda nos olhos, Fanny Rodrigues é surpreendida com um anel nas Maldivas

Hoje às 17:47
Bruno Simão partilha imagens com Marisa Susana e é arrasado por ex-concorrente: «Poupem-me ao cinismo»

Bruno Simão partilha imagens com Marisa Susana e é arrasado por ex-concorrente: «Poupem-me ao cinismo»

Ontem às 16:56
O inesperado acontece: Fora do Secret Story, Bruno oferece ajuda à família de Pedro e elogia-o

O inesperado acontece: Fora do Secret Story, Bruno oferece ajuda à família de Pedro e elogia-o

Ontem às 16:18
«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno
«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno

25 nov, 22:06

25 nov, 22:06
Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»
Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»

25 nov, 22:05

25 nov, 22:05
Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas
Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas

25 nov, 22:05

25 nov, 22:05
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

24 nov, 00:38

24 nov, 00:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens

24 nov, 00:29

24 nov, 00:29
Mafalda Diamond não é o nome verdadeiro da ex-concorrente do "Big Brother"?

Mafalda Diamond não é o nome verdadeiro da ex-concorrente do "Big Brother"?

Hoje às 17:41
Após dois anos, Carolina Nunes mostra-se com pessoa especial: "Num piscar de olhos"

Após dois anos, Carolina Nunes mostra-se com pessoa especial: "Num piscar de olhos"

Hoje às 09:45
Foi dia de casamento para Joana Schreyer e Ricardo Pereira!

Foi dia de casamento para Joana Schreyer e Ricardo Pereira!

Ontem às 16:18
"La Vie de Maria Manuela": documentário revela tudo sobre a vida de Marie!

"La Vie de Maria Manuela": documentário revela tudo sobre a vida de Marie!

28 nov, 18:21
Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

26 nov, 10:43
