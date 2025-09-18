Ana põe teoria em cima da mesa e acusa Lídia e Bruno Miguel de 'estratégia': «Ele não quer sair»

No Secret Story 9, Ana comenta com Liliana e Lídia que acredita que Bruno Miguel não será expulso, tendo em conta os últimos acontecimentos com a taróloga. Ana acredita que Bruno Miguel está em missão de se apaixonar por Lídia, e que a concorrente deve estar preparada para isso. Veja tudo.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.
