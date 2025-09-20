Ana reage a acusações e denuncia ameaça de Mariana

No Secret Story 9, Ana desabafou com Vera sobre as acusações de que tem sido alvo devido a comentários feitos acerca de outras colegas. Durante a conversa, revelou ainda sentir-se incomodada com a ameaça de Mariana, que lhe disse que, se estivessem fora da casa, já lhe teria batido.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!