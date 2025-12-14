Ana recebe um telefonema da mãe do Leandro. Na sala, os concorrentes dão um forte abraço

Na Gala do Secret Story 9, toca o telefone na casa mais vigiada do País! Ana é uma das concorrentes chamada ao cubo e atende esse mesmo telefonema. Do outro lado da linha está a mãe de Leandro , que lhe deixa uma mensagem. Depois, na sala, Ana revela tudo a Leandro e os dois dão um forte abraço.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

