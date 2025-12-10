Ana revela estratégia infalível para esconder o segredo: E envolve Pedro

No Secret Story 9, Leandro mostra-se curioso sobre a aposta de Inês para o segredo do Pedro. A concorrente acaba por não dizer, enquanto Leandro garante já ter tido acesso a uma pista direta para o segredo do amigo. Assim que Leandro vira costas, as duas concorrentes comentam as suas apostas. Ana garante não ter carregado antes no segredo de Pedro, por ter sido várias vezes associada ao concorrente. Veja o momento.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

