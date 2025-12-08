Já chegámos ao whatsapp!
Ana rompe com Leandro e lança insulto que choca a casa

No Secret Story 9, Ana perde completamente a paciência com Leandro e dispara uma crítica dura, chegando ao ponto de o chamar de “rato”.

  • Secret Story
  • Há 2h e 40min
Todos querem ver Leandro a "espalhar-se" como chefe das limpezas? Candidatura é alvo de controvérsia
12:47

16:42
Alerta gritaria! Ana perde a paciência numa discussão com Liliana: «Poupa-te um bocadinho»
09:02

16:18
Leandro incrédulo com a insinuação de Liliana: «Dizes cada bacurada da boca para fora»
05:05

16:09
Liliana e Pedro Jorge em picardia: «Conteúdo fraco»
01:04

16:01
Leandro mexe no material da casa e sofre as consequências da Voz
04:38

15:29
Roupa íntima na banheira gera confronto explosivo entre Leandro e Liliana
04:56

14:30
Bruna arrasa Liliana e recebe resposta de Cristina Ferreira: «Isso são outros quinhentos que eu é que sei»
08:00

Hoje às 11:39
Bruna reage, incrédula, a imagens que ainda não tinha visto na casa
02:49

Hoje às 11:50
Inédito: Ana escolhe companhia para pequeno-almoço especial e deixa concorrentes de fora
03:40

Hoje às 10:36
A impagável reação de Bruna ao saber que Pedro Jorge e Marisa são casados
06:43

Hoje às 00:38
Em conversa com Fábio, Ana rasga Liliana e a reação da concorrente é hilariante
06:12

Hoje às 11:46
Após críticas de Bruna, Cristina Ferreira revela a verdade sobre Liliana e Zé: «Falaram os dois no casting…»

Há 6 min
Cristina Ferreira revela «um dos maiores desgostos» da família e mostra ‘relíquia’ privada

Há 1h e 0min
Dylan responde a Vera em plena gala e a tensão sobe: «Não estou minimamente importado»

Há 1h e 38min
Acertou? Pedro arrisca no segredo de Ana e a palavra 'milagre' está envolvida

Hoje às 00:41
Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País

Hoje às 00:17
Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal
01:20

5 dez, 13:27
Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira
01:07

2 dez, 21:59
Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»
01:47

2 dez, 01:47
Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»
02:32

2 dez, 01:09
Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»
02:41

1 dez, 12:16
Após críticas de Bruna, Cristina Ferreira revela a verdade sobre Liliana e Zé: «Falaram os dois no casting…»

Há 6 min
Cristina Ferreira revela «um dos maiores desgostos» da família e mostra ‘relíquia’ privada

Há 1h e 0min
Dylan responde a Vera em plena gala e a tensão sobe: «Não estou minimamente importado»

Há 1h e 38min
Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

Ontem às 23:17
Luiza Abreu recebe declaração de amor de um ex-concorrente polémico e inesquecível

Ontem às 20:05
Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»
01:40

4 dez, 16:32
Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro
02:15

4 dez, 15:40
Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»
01:26

4 dez, 15:25
Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

4 dez, 14:00
Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana
11:30

4 dez, 13:30
Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

Ontem às 21:14
Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

Ontem às 20:15
Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

Ontem às 08:09
Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

6 dez, 18:00
É por este motivo que Liliana Aguiar e Francisco Nunes expõem os filhos!

6 dez, 09:07
